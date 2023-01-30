В Одесі судитимуть чоловіка, який викрав українські прапори

Він планував їх продати на ринку

В Одесі на 22-річного чоловіка чекає суд. Одесит серед ночі викрав із фасадів будинків на території Приморського району 13 державних прапорів.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Одеській області.

Чоловік планував продати прапори на місцевому ринку по 50 гривень. Реалізувати задумане завадив комендантський патруль — зловмисника викрили посеред міста і вилучили у нього крадене.

За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі вже повідомили злочинцю про підозру у крадіжці, вчинену в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, в Одесі 40-річний чоловік проник до підвалу будинку на вулиці Софіївській, виламавши ґрати, та викрав звідти генератор однієї з мешканок. Блекаут збільшив попит на пристрої, що виробляють електричний струм. Тож на Одещині почастішали випадки викрадення генераторів.

А от до місцевого сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України звернувся відвідувач, аби вперше зареєструвати придбаний з-за кордону автомобіль марки Mazda CX-5. Однак виявилось, що це авто крадене.

Також в Одеській області поліція затримала чоловіка, який торгував нелегальним товаром. На контрафактних сигаретах та самогоні горе-бізнесмен "заробив" понад 100 тисяч гривень.

Днями раніше ми повідомляли, що у людному місці закохана пара обікрала одеситку. Злочинці вкрали у жінки гаджети та готівку. Злочинцям загрожує позбавлення волі строком до десяти років без конфіскації майна.