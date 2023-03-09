В Одессе и ряде областей поезда задерживаются на три часа
Ночная ракетная атака повлияла на работу Укрзализныци. Сейчас с опозданием курсируют семь поездов, три из которых — из или в Одессу.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
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"Сокращаем задержки и напоминаем о возможности посадки с теми же билетами на следующий рейс в течение суток, если пропустили свой в результате воздушной тревоги. Если из-за задержки поезда вы рискуете опоздать на пересадку — пожалуйста, сообщите нашему проводнику заранее, мы найдем решение", — говорится в сообщении.
Какие рейсы опаздывают
Обновление по задержкам поездов в результате обесточений по Украине. По состоянию на 12:00 более 30 минут опаздывают семь поездов.
Список рейсов, следующих с опозданием:
- №119/120 Львов Запорожье +4:49
- №91/92 Харьков Одесса +3:11
- №191/192 Краматорск Одесса +3:11
- №53/54 Одесса Днепр +3:07
- №3/4 Запорожье Ужгород +1:48
- №111/112 Киев Изюм +1:14
- №725/726 Харьков Киев +0:56
Напомним, 9 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах. Украинские защитники сбили 34 из 47 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Также ПВО ликвидировала четыре дрона Shahed-136/131.