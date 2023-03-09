В Одессе и ряде областей поезда задерживаются на три часа

В Укрзализныце делают все возможное, чтобы сократить время задержки

Ночная ракетная атака повлияла на работу Укрзализныци. Сейчас с опозданием курсируют семь поездов, три из которых — из или в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Сокращаем задержки и напоминаем о возможности посадки с теми же билетами на следующий рейс в течение суток, если пропустили свой в результате воздушной тревоги. Если из-за задержки поезда вы рискуете опоздать на пересадку — пожалуйста, сообщите нашему проводнику заранее, мы найдем решение", — говорится в сообщении.

Какие рейсы опаздывают

Обновление по задержкам поездов в результате обесточений по Украине. По состоянию на 12:00 более 30 минут опаздывают семь поездов.

Список рейсов, следующих с опозданием:

№119/120 Львов Запорожье +4:49

№91/92 Харьков Одесса +3:11

№191/192 Краматорск Одесса +3:11

№53/54 Одесса Днепр +3:07

№3/4 Запорожье Ужгород +1:48

№111/112 Киев Изюм +1:14

№725/726 Харьков Киев +0:56

Напомним, 9 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах. Украинские защитники сбили 34 из 47 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Также ПВО ликвидировала четыре дрона Shahed-136/131.