В Одесі та низці областей потяги затримуються на три години

В Укрзалізниці роблять все можливе, аби скоротити час затримки

Нічна ракетна атака вплинула на роботу Укрзалізниці. Наразі із запізненням курсують сім потягів, три з яких сполученням до чи з Одеси.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Скорочуємо затримки і нагадуємо про можливість посадки з тими ж квитками на наступний рейс протягом доби, якщо пропустили свій внаслідок повітряної тривоги. Якщо через затримку поїзда ви ризикуєте спізнитись на пересадку — будь ласка, повідомте нашого провідника заздалегідь, ми знайдемо рішення", — йдеться в повідомленні.

Які рейси запізнюються

Оновлення по затримках поїздів у результаті знеструмлень по Україні. Станом на 12:00 на понад 30 хвилин спізнюються 7 поїздів.

Список рейсів, які слідують із запізненням:

№119/120 Львів Запоріжжя +4:49

№91/92 Харків Одеса +3:11

№191/192 Краматорськ Одеса +3:11

№53/54 Одеса Дніпро +3:07

№3/4 Запоріжжя Ужгород +1:48

№111/112 Київ Ізюм +1:14

№725/726 Харків Київ +0:56

Нагадаємо, 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України, зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах. Українські захисники збили 34 із 47 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр". Також ППО ліквідувала чотири дрони Shahed-136/131.