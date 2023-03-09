В Одесі та низці областей потяги затримуються на три години
Нічна ракетна атака вплинула на роботу Укрзалізниці. Наразі із запізненням курсують сім потягів, три з яких сполученням до чи з Одеси.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
-
СБУ викрила серед своїх ще одну зрадницю з Волині: що вона накоїла
-
Спроби Італії врятувати імідж на початку пандемії коштували країні тисяч життів, — розслідування
-
Мобілізація 2023: чи можуть забрати в армію з розладами психіки під час війни
-
САП скерувала до суду справу щодо мільйонних махінацій експосадовцями "Укрінмашу"
-
На Одещині прикордонники виявили чотирьох ухилянтів та перевізника
-
Долар впав нижче 38 грн: які банки встановили вигідний курс
-
У ЗСУ розповіли подробиці сьогоднішньої атаки рф та вказали на зміну тактики ворога
-
У Придністров'ї заявляють про "теракт", який готували проти керівників "країни": деталі
-
Хвороба Брюса Вілліса неймовірно підвищила статистику одному з сайтів: якого саме
-
У ЗСУ відповіли на заяву НАТО про можливе "падіння Бахмута"
"Скорочуємо затримки і нагадуємо про можливість посадки з тими ж квитками на наступний рейс протягом доби, якщо пропустили свій внаслідок повітряної тривоги. Якщо через затримку поїзда ви ризикуєте спізнитись на пересадку — будь ласка, повідомте нашого провідника заздалегідь, ми знайдемо рішення", — йдеться в повідомленні.
Які рейси запізнюються
Оновлення по затримках поїздів у результаті знеструмлень по Україні. Станом на 12:00 на понад 30 хвилин спізнюються 7 поїздів.
Список рейсів, які слідують із запізненням:
- №119/120 Львів Запоріжжя +4:49
- №91/92 Харків Одеса +3:11
- №191/192 Краматорськ Одеса +3:11
- №53/54 Одеса Дніпро +3:07
- №3/4 Запоріжжя Ужгород +1:48
- №111/112 Київ Ізюм +1:14
- №725/726 Харків Київ +0:56
Нагадаємо, 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України, зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах. Українські захисники збили 34 із 47 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр". Також ППО ліквідувала чотири дрони Shahed-136/131.