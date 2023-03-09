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В Одесі та низці областей потяги затримуються на три години

9 березня 2023 13:16
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Укрзалізниці роблять все можливе, аби скоротити час затримки
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Нічна ракетна атака вплинула на роботу Укрзалізниці. Наразі із запізненням курсують сім потягів, три з яких сполученням до чи з Одеси.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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"Скорочуємо затримки і нагадуємо про можливість посадки з тими ж квитками на наступний рейс протягом доби, якщо пропустили свій внаслідок повітряної тривоги. Якщо через затримку поїзда ви ризикуєте спізнитись на пересадку — будь ласка, повідомте нашого провідника заздалегідь, ми знайдемо рішення", — йдеться в повідомленні.

Які рейси запізнюються

Оновлення по затримках поїздів у результаті знеструмлень по Україні. Станом на 12:00 на понад 30 хвилин спізнюються 7 поїздів.

Список рейсів, які слідують із запізненням:

  • №119/120 Львів Запоріжжя +4:49
  • №91/92 Харків Одеса +3:11
  • №191/192 Краматорськ Одеса +3:11
  • №53/54 Одеса Дніпро +3:07
  • №3/4 Запоріжжя Ужгород +1:48
  • №111/112 Київ Ізюм +1:14
  • №725/726 Харків Київ +0:56

Нагадаємо, 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України, зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах. Українські захисники збили 34 із 47 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр". Також ППО ліквідувала чотири дрони Shahed-136/131.

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