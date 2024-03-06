В Одессе и области раздается воздушная тревога — какая угроза

Военный вражеский самолет. Фото: росСМИ

Воздушная тревога звучит в Одессе и в Одесской области сегодня, 6 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины .

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Сообщения ПС ВСУ. Фото: скриншот

Взрывы в Одессе 6 марта

Одесситы слышали громкий взрыв во время воздушной тревоги. Подробности пока что неизвестны.

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях. Также на карте красным цветом обозначены Донецкая и Луганская области и временно оккупированный Крым.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты . На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.



Напомним, что на сегодня, 6 марта, вражеские корабли в Черном море остаются в пунктах базирования. Кроме того, россияне уменьшили количество ракетоносителей в Средиземном море, однако угроза ректных обстрелов остается.