Угроза баллистики — в Одессе и области объявлена воздушная тревога

Пуск ракеты из моря. Фото: Defense Express

Воздушная тревога звучит во второй раз в Одессе и Одесской области сегодня, 25 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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Объявление об угрозе. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время воздушная тревога звучит в южных и восточных областях Украины. А именно тревога раздается в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях. Также на карте красным цветом обозначены Донецкая и Луганская области и временно оккупированный Крым.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Угроза баллистического вооружения — что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что в последнее время Россия сконцентрировала свои атаки на объектах критической инфраструктуры Украины. В частности, такая тактика связана с целью оккупантов и дальше продолжить свое давление на гражданское население и нанести как можно больше вреда нашему государству.