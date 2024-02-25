В Одессе и области объявлена воздушная тревога — какая угроза

Выходы баллистики. Фото: Anadolu Agency

Воздушная тревога объявлена в Одессе и Одесской области сегодня, 25 февраля. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

Сообщения об угрозе баллистического вооружения. Фото: скриншот.

Обновлено: 17:44 отбой воздушной тревоги.

Где объявлена воздушная тревога

На юге существует угроза для Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей. Также тревога объявлена в Донецкой, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Угроза баллистического вооружения – что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, активность американской авиации наблюдается у южных границ Одесской области. Над Черным морем фиксируется американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию в Черном море.