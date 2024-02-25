Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе и области объявлена воздушная тревога — какая угроза arrow

В Одессе и области объявлена воздушная тревога — какая угроза

25 февраля 2024 17:32
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе и области объявлена воздушная тревога — какая угроза
Выходы баллистики. Фото: Anadolu Agency
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Воздушная тревога объявлена в Одессе и Одесской области сегодня, 25 февраля. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

В Одессе и области объявлена воздушная тревога - какая угроза - фото 1
Сообщения об угрозе баллистического вооружения. Фото: скриншот.

Обновлено: 17:44 отбой воздушной тревоги. 

Где объявлена воздушная тревога

На юге существует угроза для Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей. Также тревога объявлена в Донецкой, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

В Одессе и области объявлена воздушная тревога - какая угроза - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Угроза баллистического вооружения – что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, активность американской авиации наблюдается у южных границ Одесской области. Над Черным морем фиксируется американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию в Черном море.

Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
воздушная тревога

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме