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В Одесі та області оголошена повітряна тривога — яка загроза

25 лютого 2024 17:32
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі та області оголошена повітряна тривога — яка загроза
Виходи балістики. Фото: Anadolu Agency
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Повітряна тривога оголошена в Одесі та Одеській області сьогодні, 25 лютого. Моніторингові канали попереджають про небезпеку застосування балістичного озброєння. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України

В Одесі та області оголошена повітряна тривога — яка загроза - фото 1
Повідомлення про загрозу балістичного озброєння. Фото: скриншот. 

Оновлено: 17:44 відбій тривоги. 

Де оголошена повітряна тривога

Наразі на півдні існує загроза для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. Також тривогу оголошено у Донецькій, Харківській, Полтавській та Сумській областях. 

В Одесі та області оголошена повітряна тривога — яка загроза - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. ЇЇ швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, активність американської авіації спостерігається біля південних кордонів Одеської області. Над Чорним морем фіксується американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Літак НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію у Чорному морі. 

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Новини Одеси
повітряна тривога

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