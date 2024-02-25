В Одесі та області оголошена повітряна тривога — яка загроза

Виходи балістики. Фото: Anadolu Agency

Повітряна тривога оголошена в Одесі та Одеській області сьогодні, 25 лютого. Моніторингові канали попереджають про небезпеку застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

Повідомлення про загрозу балістичного озброєння. Фото: скриншот.

Оновлено: 17:44 відбій тривоги.

Де оголошена повітряна тривога

Наразі на півдні існує загроза для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. Також тривогу оголошено у Донецькій, Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. ЇЇ швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, активність американської авіації спостерігається біля південних кордонів Одеської області. Над Чорним морем фіксується американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Літак НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію у Чорному морі.