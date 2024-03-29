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В Одессе и области объявлена воздушная тревога — какая угроза

29 марта 2024 12:27
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе и области объявлена воздушная тревога — какая угроза
Пуск ракеты с носителя в море. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Воздушная тревога раздается в Одессе и Одесской области сегодня, 29 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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Объявление об угрозе. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время воздушная тревога звучит во многих областях Украины. А именно тревога раздается в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, а также в Днепропетровской областях. На карте красным цветом отмечены еще Донецкая и Луганская области и временно оккупированный Крым.

В Одессе и области объявлена воздушная тревога — какая угроза - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Угроза баллистического вооружения — что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что на сегодня, 29 марта, враг остается присутствующим в акватории Черного моря. На боевой рейд вышла субмарина, создающая угрозу обстрелов.

Одесса
Одесская область
воздушная тревога

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