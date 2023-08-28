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В Одессе и области объявлена воздушная тревога

28 августа 2023 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе и области объявлена воздушная тревога
Срочная новость
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации. Советуем срочно пройти к укрытию.

Об этом сообщают в воздушных силах.

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Скриншот с сообщением. Фото: Воздушные Силы ВС Украины

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