В Одессе и области объявлена воздушная тревога
28 августа 2023 10:40
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В Одессе объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации. Советуем срочно пройти к укрытию.
Об этом сообщают в воздушных силах.
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В Одессе объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации. Советуем срочно пройти к укрытию.
Об этом сообщают в воздушных силах.
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