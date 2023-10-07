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В Одессе и области снова звучит воздушная тревога

7 октября 2023 16:23
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе и области снова звучит воздушная тревога
Громокоговорители в здании. Фото иллюстративное. Фото: flickr
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Не прошло и часа, а в Одесской и Николаевской областях снова звучит воздушная тревога – угроза ракетного удара. Горожан просят перейти в укрытие.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Уведомление о "прилете". Фото: скриншот

Напомним, мы писали, что в Одесской области сегодня, 7 октября, снова звучит воздушная тревога, мониторинговые каналы сообщают, что угроза применения баллистического вооружения. Горожане просят перейти в укрытие, с адресами ближайших бомбоубежищ можно найти на соответствующей карте.

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