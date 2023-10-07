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Негайно в укриття: в Одесі звучить повітряна тривога

7 жовтня 2023 14:17
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі звучить повітряна тривога
Випуск балістичної ракети. Фото: Слово і діло
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одеській області сьогодні, 7 жовтня, знову звучить повітряна тривога, моніторингові канали повідомляють, що загроза застосування балістичного озброєння. Городян просять перейти в укриття, з адресами найближчих бомбосховищ можна знайти на відповідній карті. 

Про це повідомили в Повітряних силах України.

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Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот

Військові наголошують про необхідність пройти до укриття в областях, де оголошено повітряну тривогу та дочекатися відбою у безпечному місці. Сили Протиповітряної оборони працюють. 

Також спостерігається активність ворожої авіації над акваторією Чорного моря. 

Де оголошено тривогу

Наразі загроза застосування балістики залишається в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях. Моніторингові канали повідомляли про звуки вибухів у Миколаєві.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Ракетна небезпека

Оновлено 14:38. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку в Херсонській області. 

Повідомлення про ракетну небезпеку. Фото: скриншот

Небезпека з моря

Нагадаємо, на бойовому чергуванні у Чорному морі наразі присутній один надводний ракетоносій. Він споряджений до 8 ракет типу "Калібр".  Про це повідомляють у Силах оборони півдня України.

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