Негайно в укриття: в Одесі звучить повітряна тривога
В Одеській області сьогодні, 7 жовтня, знову звучить повітряна тривога, моніторингові канали повідомляють, що загроза застосування балістичного озброєння. Городян просять перейти в укриття, з адресами найближчих бомбосховищ можна знайти на відповідній карті.
Про це повідомили в Повітряних силах України.
Військові наголошують про необхідність пройти до укриття в областях, де оголошено повітряну тривогу та дочекатися відбою у безпечному місці. Сили Протиповітряної оборони працюють.
Також спостерігається активність ворожої авіації над акваторією Чорного моря.
Де оголошено тривогу
Наразі загроза застосування балістики залишається в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях. Моніторингові канали повідомляли про звуки вибухів у Миколаєві.
Ракетна небезпека
Оновлено 14:38. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку в Херсонській області.
Небезпека з моря
Нагадаємо, на бойовому чергуванні у Чорному морі наразі присутній один надводний ракетоносій. Він споряджений до 8 ракет типу "Калібр". Про це повідомляють у Силах оборони півдня України.