В Одесі звучить повітряна тривога

Випуск балістичної ракети. Фото: Слово і діло

В Одеській області сьогодні, 7 жовтня, знову звучить повітряна тривога, моніторингові канали повідомляють, що загроза застосування балістичного озброєння. Городян просять перейти в укриття, з адресами найближчих бомбосховищ можна знайти на відповідній карті.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

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Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот

Військові наголошують про необхідність пройти до укриття в областях, де оголошено повітряну тривогу та дочекатися відбою у безпечному місці. Сили Протиповітряної оборони працюють.

Також спостерігається активність ворожої авіації над акваторією Чорного моря.

Де оголошено тривогу

Наразі загроза застосування балістики залишається в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях. Моніторингові канали повідомляли про звуки вибухів у Миколаєві.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Ракетна небезпека

Оновлено 14:38. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку в Херсонській області.

Повідомлення про ракетну небезпеку. Фото: скриншот

Небезпека з моря

Нагадаємо, на бойовому чергуванні у Чорному морі наразі присутній один надводний ракетоносій. Він споряджений до 8 ракет типу "Калібр". Про це повідомляють у Силах оборони півдня України.