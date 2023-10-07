Немедленно в укрытие: в Одессе звучит воздушная тревога
В Одесской области сегодня, 7 октября, снова звучит воздушная тревога, мониторинговые каналы сообщают, что угроза применения баллистического вооружения. Горожане просят перейти в укрытие, с адресами ближайших бомбоубежищ можно найти на соответствующей карте.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Военные отмечают необходимость пройти до укрытия в областях, где объявлена воздушная тревога и дождаться отбоя в безопасном месте. Силы Противовоздушной обороны работают.
Также наблюдается активность вражеской авиации над акваторией Черного моря.
Где объявлена тревога
Сейчас угроза применения баллистики остается в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях. Мониторинговые каналы сообщали о звуках взрывов в Николаеве.
Ракетная опасность
Обновлено 14:38. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в Херсонской области.
Опасность с моря
Напомним, на боевом дежурстве в Черном море присутствует один надводный ракетоноситель. Он снаряжен до 8 ракет типа "Калибр". Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины.