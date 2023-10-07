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Немедленно в укрытие: в Одессе звучит воздушная тревога

7 октября 2023 14:17
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе звучит воздушная тревога
Выпуск баллистической ракеты. Фото: Слово и дело
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области сегодня, 7 октября, снова звучит воздушная тревога, мониторинговые каналы сообщают, что угроза применения баллистического вооружения. Горожане просят перейти в укрытие, с адресами ближайших бомбоубежищ можно найти на соответствующей карте.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Уведомление об угрозе. Фото: скриншот

Военные отмечают необходимость пройти до укрытия в областях, где объявлена воздушная тревога и дождаться отбоя в безопасном месте. Силы Противовоздушной обороны работают.

Также наблюдается активность вражеской авиации над акваторией Черного моря.

Где объявлена тревога

Сейчас угроза применения баллистики остается в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях. Мониторинговые каналы сообщали о звуках взрывов в Николаеве.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Ракетная опасность

Обновлено 14:38. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в Херсонской области.

Уведомление о ракетной опасности. Фото: скриншот

Опасность с моря

Напомним, на боевом дежурстве в Черном море присутствует один надводный ракетоноситель. Он снаряжен до 8 ракет типа "Калибр". Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины.

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