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Кількість російських кораблів у морі: скільки ракетоносіїв

7 жовтня 2023 10:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Кількість російських кораблів у морі: скільки ракетоносіїв
Ракетоносій ЧФ РФ. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На бойовому чергуванні у Чорному морі наразі присутній один надводний ракетоносій. Він споряджений до 8 ракет типу "Калібр". 
Про це повідомляють у Силах оборони півдня України.

Скільки кораблів у Чорному морі

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 10 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр".

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В Азовському морі - 1 ворожий корабель. У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 3 ворожих кораблі.

Прохід у водах: аналіз руху суден

Упродовж останньої доби, відзначається активний рух суден в районі Керч-Єнікальського каналу. Зокрема, до Азовського моря вирушили 22 судна, у той час, як 16 суден направились до Чорного моря. Російські кораблі також виявлені в протоці Босфор.

Ситуація на південному фронті

Протягом доби ворог здійснив 55 артилерійських обстрілів з використанням понад 290 снарядів, у тому числі 6 обстрілів населених пунктів, серед яких Херсон, Широка Балка та Антонівка. Внаслідок обстрілів поранено 1 цивільного, пошкоджено пʼятиповерховий будинок та 5 приватних будинків. У населеному пункті Високопілля Бериславського району 1 цивільний отримав поранення внаслідок розбору та підриву невизначеного вибухового пристрою на території власного домоволодіння.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни продовжують переміщувати бойові кораблі до Новоросійська. Наразі ракетоносії на Кримському півострові перебувають у бухтах Севастополя, звідки логістично важко швидко перекинути флот. Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
 

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