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Количество российских кораблей в море: сколько ракетоносителей

7 октября 2023 10:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Количество российских кораблей в море: сколько ракетоносителей
Ракетоноситель ЧФ РФ. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На боевом дежурстве в Черном море присутствует один надводный ракетоноситель. Он снаряжен до 8 ракет типа "Калибр".
Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины.

Сколько кораблей в Черном море

В Черном море на боевом дежурстве находится 10 вражеских кораблей, из них 1 — носитель крылатых ракет "Калибр".

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Количество кораблей в других морях

В Азовском море — 1 вражеский корабль. В Средиземном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских корабля.

Проход в водах: анализ движения судов

На протяжении последних суток отмечается активное движение судов в районе Керчь-Еникальского канала. В частности, в Азовское море отправились 22 судна, в то время как 16 судов направились к Черному морю. Российские корабли также обнаружены в проливе Босфор.

Ситуация на южном фронте

В течение суток враг совершил 55 артиллерийских обстрелов с использованием более 290 снарядов, в том числе 6 обстрелов населенных пунктов, в числе которых Херсон, Широкая Балка и Антоновка. В результате обстрелов ранен 1 гражданский, повреждены пятиэтажный дом и 5 частных домов. В населенном пункте Высокополье Бериславского района 1 человек получил ранения в результате разбора и подрыва неизвестного взрывного устройства на территории собственного домовладения.

Напомним, ранее мы писали, что россияне продолжают перемещать боевые корабли в Новороссийск. В настоящее время ракетоносители на Крымском полуострове находятся в бухтах Севастополя, откуда логистически трудно быстро перебросить флот. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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