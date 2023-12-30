В Одессе и области звучит воздушная тревога — какая опасность

Запуск ракет. Фото: РосСМИ

В Одессе и области сегодня 30 декабря звучит воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о ракетной опасности.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Также есть информация, что над Черным морем вражеский СУ-35. Угроза применения авиационного вооружения.

Уведомление о нахождении СУ-35 в Черном море. Фото: скриншот

Актуальная карта воздушной тревоги

Воздушная тревога звучит:

Одесской области

Кировоградской области

Днепропетровской области

Запорожской области

Донецкой области

Актуальная карта воздушной тревоги. Фото: скриншот.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, враг снова атаковал Запорожскую область, сегодня, 30 декабря. На этот раз под обстрелом оказался поселок Степногорск. Повреждение получил жилой дом и погиб один местный житель.