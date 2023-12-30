Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе и области звучит воздушная тревога — какая опасность arrow

В Одессе и области звучит воздушная тревога — какая опасность

30 декабря 2023 16:56
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе и области звучит воздушная тревога — какая опасность
Запуск ракет. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе и области сегодня 30 декабря звучит воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о ракетной опасности.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВС Украины.

Читайте также:
Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Также есть информация, что над Черным морем вражеский СУ-35. Угроза применения авиационного вооружения.

Уведомление о нахождении СУ-35 в Черном море. Фото: скриншот

Актуальная карта воздушной тревоги

Воздушная тревога звучит:

  • Одесской области
  • Кировоградской области
  • Днепропетровской области
  • Запорожской области
  • Донецкой области
Актуальная карта воздушной тревоги. Фото: скриншот.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, враг снова атаковал Запорожскую область, сегодня, 30 декабря. На этот раз под обстрелом оказался поселок Степногорск. Повреждение получил жилой дом и погиб один местный житель.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

18 декабря 2023

11:54 Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не Челси

Актуальное по теме