В Одессе и области звучит воздушная тревога — какая опасность
В Одессе и области сегодня 30 декабря звучит воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о ракетной опасности.
Об этом сообщают в Воздушных силах ВС Украины.
Также есть информация, что над Черным морем вражеский СУ-35. Угроза применения авиационного вооружения.
Актуальная карта воздушной тревоги
Воздушная тревога звучит:
- Одесской области
- Кировоградской области
- Днепропетровской области
- Запорожской области
- Донецкой области
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, враг снова атаковал Запорожскую область, сегодня, 30 декабря. На этот раз под обстрелом оказался поселок Степногорск. Повреждение получил жилой дом и погиб один местный житель.
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