В Одесі та області звучить повітряна тривога — яка небезпека

Запуск ракет. Фото: РосЗМІ

В Одесі та області сьогодні, 30 грудня, звучить повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗС України.

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Також є інформація, що над Чорним морем ворожий СУ-35. Загроза застосування авіаційного озброєння.

Повідомлення про знаходження СУ-35 у Чорному морі. Фото: скриншот

Актуальна карта повітряної тривоги

Повітряна тривога наразі звучить:

Одеській області

Кіровоградській області

Дніпропетровській області

Запорізькій області

Донецькій області

Актуальна карта повітряної тривоги. Фото: скриншот.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ворог знову атакував Запорізьку область, сьогодні, 30 грудня. Цього разу під обстрілом опинилося селище Степногірськ. Ушкоджень зазнав житловий будинок і загинув один місцевий житель.