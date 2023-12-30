В Одесі та області звучить повітряна тривога — яка небезпека
В Одесі та області сьогодні, 30 грудня, звучить повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗС України.
Також є інформація, що над Чорним морем ворожий СУ-35. Загроза застосування авіаційного озброєння.
Актуальна карта повітряної тривоги
Повітряна тривога наразі звучить:
- Одеській області
- Кіровоградській області
- Дніпропетровській області
- Запорізькій області
- Донецькій області
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, ворог знову атакував Запорізьку область, сьогодні, 30 грудня. Цього разу під обстрілом опинилося селище Степногірськ. Ушкоджень зазнав житловий будинок і загинув один місцевий житель.
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