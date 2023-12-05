Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе срочно необходимы доноры крови — как присоединиться arrow

В Одессе срочно необходимы доноры крови — как присоединиться

5 декабря 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе срочно необходимы доноры крови — как присоединиться
Человек сдает кровь на донорство. Фото: Красный крест
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 6 декабря. Необходима помощь людей с разными группами крови.

Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.

Читайте также:

Как зарегистрироваться на донацию

Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 и на Пироговской с 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

  • Слободка с 9:00 до 12:00 — группа крови 1(+), 3(-) граждане Украины или ВНЖ/удостоверение;
  • Приморский район на 9:00 — группа крови 1(+), 2(+), 3(+) только граждане Украины

Кто может быть донором крови

  • Человек в возрасте от 18 до 60 лет.
  • Вес донора должен быть более 50 килограммов.
  • Донор должен быть гражданином Украины или иметь статус постоянного жителя (ВНЖ).

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это больше чем в 1,5 раза превышает довоенные показатели.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации - 80x80

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме