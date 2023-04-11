В Одессе срочно необходимы доноры крови: как помочь
В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра 12 апреля. Необходима помощь людей с разными группами крови.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00, там будут принимать людей с 1(+), 1(-), 2(+), 4(+) группами крови. Или же на Пироговской в 09:00 — с 1(-). Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной злости россии создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.
Кто может быть донором?
Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины.
Как подготовиться к сдаче крови.
За 72 часа до донации — воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств. За 48 часов до донации исключить алкоголь.
Что нельзя есть перед донацией:
- жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища
- молочные продукты, в частности йогурты, творог, сметана, масло
- бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла
- яйца
- чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез
- сладкие магазинные газировки и энергетики
- шоколад, халва, орехи
Если курите — нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после — чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.
Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.
Напомним, 7 апреля, ко Всемирному дню здоровья жители Одессы присоединились к движению сдачи донорской крови. Донорство крови помогает не только спасать жизнь, но и пользу для самого донора.