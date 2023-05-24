В Одессе срочно необходимы доноры трех групп крови
В Одессе возникла срочная потребность в донорах крови на завтра, 24 мая. Желающим помочь необходимо зарегистрироваться в специальной гугл-форме.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00, там будут принимать людей с 1(+), 2(+) группами крови. И в приморском районе с 2(+) группой крови. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.
Где еще можно сдать кровь в Одессе
- Областная клиническая больница — ул. Академика Заболотного, 26/32;
- Детская клиническая больница — ул. Академика Воробьева, 3;
- Городская больница №11 — ул. Академика Воробьева, 5;
- Одесский областной клинический медицинский центр — ул.Судностроительная, 1.
Где можно сдать кровь в Одесской области
- Балтская центральная районная лечебница;
- Белгород-Днестровская центральная районная больница;
- Беляевская центральная районная больница;
- Болградская центральная районная больница;
- Лиманская центральная районная больница;
- Измаильская районная городская больница;
- Одесская областная станция переливания крови;
- Подольская Центральная районная больница;
- Ренийская центральная районная больница;
- Раздельнянская Центральная районная больница.
Напомним, Львовские трансплантологи первыми в Украине задействовали для пересадки донорской почки аппарат Kidneyassist. Он вдвое продлевает время возможного пребывания органа вне тела.