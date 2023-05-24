Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе срочно необходимы доноры трех групп крови arrow

В Одессе срочно необходимы доноры трех групп крови

24 мая 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе срочно необходимы доноры трех групп крови
Сдача крови в медцентре. Фото: Донор Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе возникла срочная потребность в донорах крови на завтра, 24 мая. Желающим помочь необходимо зарегистрироваться в специальной гугл-форме.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00, там будут принимать людей с 1(+), 2(+) группами крови. И в приморском районе с 2(+) группой крови. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Где еще можно сдать кровь в Одессе

  • Областная клиническая больница — ул. Академика Заболотного, 26/32;
  • Детская клиническая больница — ул. Академика Воробьева, 3;
  • Городская больница №11 — ул. Академика Воробьева, 5;
  • Одесский областной клинический медицинский центр — ул.Судностроительная, 1.

Где можно сдать кровь в Одесской области

  • Балтская центральная районная лечебница;
  • Белгород-Днестровская центральная районная больница;
  • Беляевская центральная районная больница;
  • Болградская центральная районная больница;
  • Лиманская центральная районная больница;
  • Измаильская районная городская больница;
  • Одесская областная станция переливания крови;
  • Подольская Центральная районная больница;
  • Ренийская центральная районная больница;
  • Раздельнянская Центральная районная больница.

Напомним, Львовские трансплантологи первыми в Украине задействовали для пересадки донорской почки аппарат Kidneyassist. Он вдвое продлевает время возможного пребывания органа вне тела.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас