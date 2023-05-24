В Одесі терміново необхідні донори трьох груп крові
В Одесі з’явилась термінова потреба у донорах крові на завтра, 24 травня. Охочим допомогти необхідно зареєструватись у спеціальній гугл-формі.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00, там прийматимуть людей з 1(+), 2(+) групами крові. Та в приморському районі з 2(+) групою крові. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.
Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.
Де ще можна здати кров в Одесі
- Обласна клінічна лікарня — вул. Академіка Заболотного, 26/32;
- Дитяча клінічна лікарня — вул. Академіка Воробйова, 3;
- Міська лікарня №11 — вул. Академіка Воробйова, 5;
- Одеській обласний клінічний медичний центр — вул.Суднобудівна, 1.
Де можна здати кров в Одеській області
- Балтська центральна районна лікарня;
- Білгород-Дністровська центральна районна лікарня;
- Біляївська центральна районна лікарня;
- Болградська центральна районна лікарня;
- Лиманська центральна районна лікарня;
- Ізмаїльська районна міська лікарня;
- Одеська обласна станція переливання крові;
- Подільська Центральна районна лікарня;
- Ренійська центральна районна лікарня;
- Роздільнянська Центральна районна лікарня.
Нагадаємо, Львівські трансплантологи першими в Україні задіяли для пересадки донорської нирки апарат Kidneyassist. Він удвічі подовжує час можливого перебування органу поза тілом.