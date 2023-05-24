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В Одесі терміново необхідні донори трьох груп крові

24 травня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі терміново необхідні донори трьох груп крові
Здача крові в медичному центрі. Фото: Донор Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі з’явилась термінова потреба у донорах крові на завтра, 24 травня. Охочим допомогти необхідно зареєструватись у спеціальній гугл-формі.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00, там прийматимуть людей з 1(+), 2(+)  групами крові. Та в приморському районі з 2(+) групою крові. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Де ще можна здати кров в Одесі

  • Обласна клінічна лікарня — вул. Академіка Заболотного, 26/32;
  • Дитяча клінічна лікарня — вул. Академіка Воробйова, 3;
  • Міська лікарня №11 — вул. Академіка Воробйова, 5;
  • Одеській обласний клінічний медичний центр — вул.Суднобудівна, 1. 

Де можна здати кров в Одеській області 

  • Балтська центральна районна лікарня; 
  • Білгород-Дністровська центральна районна лікарня; 
  • Біляївська центральна районна лікарня; 
  • Болградська центральна районна лікарня; 
  • Лиманська центральна районна лікарня; 
  • Ізмаїльська районна міська лікарня; 
  • Одеська обласна станція переливання крові; 
  • Подільська Центральна районна лікарня; 
  • Ренійська центральна районна лікарня; 
  • Роздільнянська Центральна районна лікарня. 

Нагадаємо, Львівські трансплантологи першими в Україні задіяли для пересадки донорської нирки апарат Kidneyassist. Він удвічі подовжує час можливого перебування органу поза тілом.

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