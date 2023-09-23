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В Одессе срочно нужна кровь для защитников 4(+)

23 сентября 2023 16:21
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе срочно нужна кровь для защитников
Человек сдает кровь для донорства. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе появилась срочная потребность в донорах крови на завтра, 24 сентября и на 25 сентября. Необходима помощь людей с редкой 4(+) группой.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Как зарегистрироваться на донацию

Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 и Пироговской в 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

На завтра срочно необходимо найти четырех доноров, еще пятерых — после завтра. Призываем всех небезразличных одесситов приобщиться к помощи защитникам Украины.

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Кто может быть донором?

Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины.

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.

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