В Одесі терміново потрібна кров для захисників

Людина здає кров для донорства. Фото ілюстративне: pixabay

В Одесі з’явилась термінова потреба у донорах крові на завтра, 24 вересня, та на 25 вересня. Необхідна допомога людей з рідкісною 4(+) групою.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Як зареєструватись на донацію

Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00 та на Пироговській о 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

На завтра терміново необхідно знайти чотирьох донорів, ще п'ятьох — на після завтра. Закликаємо усіх небайдужих одеситів долучитися до допомоги захисникам України.

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Хто може бути донором?

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 разу перевищує довоєнні показники.