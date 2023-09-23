В Одесі терміново потрібна кров для захисників 4(+)
В Одесі з’явилась термінова потреба у донорах крові на завтра, 24 вересня, та на 25 вересня. Необхідна допомога людей з рідкісною 4(+) групою.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Як зареєструватись на донацію
Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00 та на Пироговській о 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.
На завтра терміново необхідно знайти чотирьох донорів, ще п'ятьох — на після завтра. Закликаємо усіх небайдужих одеситів долучитися до допомоги захисникам України.
Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.
Хто може бути донором?
Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.
Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 разу перевищує довоєнні показники.