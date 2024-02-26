В Одессе срочно требуются доноры крови — кто может помочь

Человек стал донором крови. Фото: КПИ

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 27 февраля. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.

Об этом сообщает телеграмм-канал Донор Одесса.

Как зарегистрироваться на донацию

Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

Слободка с 09:00 до 12:00 — 2 (+), 2 (-), 3 (-). Граждане Украины или ВНЖ/удостоверение

(+), (-), (-). Граждане Украины или ВНЖ/удостоверение Пироговская на 09:00 — группы крови 1 (+), 2 (+), 3 (-), 4 (-). Только граждане Украины.

Кто может быть донором крови

Человек в возрасте 18-60 лет

Вес более 50 кг

Гражданин Украины (или ВНЖ)

Абсолютные противопоказания к донорству

ВИЧ и СПИД

Вирусные гепатиты В и С, сифилис

Активный туберкулез

Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни

Онкозаболевание

Хроническая почечная недостаточность

Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)

Эпилепсия, психические расстройства

близорукость больше чем -6

Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)

Трансплантация органов

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.