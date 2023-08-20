В Одессе срочно нужны доноры крови

В Одессе срочно нужны доноры с 2 (+) группой крови: правила донации
В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 21 августа. Необходима помощь людей с 3-й положительной группой крови.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 по предварительной записи. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.
Подготовка к сдаче крови
- За три дня до донации необходимо отказаться от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств.
- Не употребляйте алкоголь за 48 часов до сдачи крови. Исключите из рациона жирную, жареную, копченую, молочную пищу, соление.
- Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, диетическое печенье, каша на воде).
- Не курите за час до сдачи крови.
Что делать после донации
- отдохнуть 10–15 минут;
- если почувствовали головокружение или слабость, сообщите персоналу;
- не пытайтесь сразу идти или управлять машиной, если у вас кружится голова;
- 2–3 часа не поднимайте ничего тяжелого рукой, с которой брали кровь;
- 3–4 часа не снимайте повязку и старайтесь ее не мочить, это убережет вас от появления синяка;
- в течение следующих 12 часов избегайте интенсивных физических нагрузок;
- в течение двух суток полноценно и регулярно питайтесь;
- в течение двух суток употребляйте увеличенное количество жидкости (не менее 2 литров в день) — соки, воду, некрепкий чай (алкоголь не рекомендуется).