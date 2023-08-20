В Одессе срочно нужны доноры крови

Люди сдают кровь на донорство. Фото: pixabay

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 21 августа. Необходима помощь людей с 3-й положительной группой крови.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 по предварительной записи. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Подготовка к сдаче крови

За три дня до донации необходимо отказаться от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств.

Не употребляйте алкоголь за 48 часов до сдачи крови. Исключите из рациона жирную, жареную, копченую, молочную пищу, соление.

Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, диетическое печенье, каша на воде).

Не курите за час до сдачи крови.

Что делать после донации