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В Одессе срочно нужны доноры с 2 (+) группой крови: правила донации

20 августа 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе срочно нужны доноры крови
Люди сдают кровь на донорство. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 21 августа. Необходима помощь людей с 3-й положительной группой крови.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 по предварительной записи. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Подготовка к сдаче крови

  • За три дня до донации необходимо отказаться от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств.
  • Не употребляйте алкоголь за 48 часов до сдачи крови. Исключите из рациона жирную, жареную, копченую, молочную пищу, соление.
  • Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, диетическое печенье, каша на воде).
  • Не курите за час до сдачи крови.

Что делать после донации

  • отдохнуть 10–15 минут;
  • если почувствовали головокружение или слабость, сообщите персоналу;
  • не пытайтесь сразу идти или управлять машиной, если у вас кружится голова;
  • 2–3 часа не поднимайте ничего тяжелого рукой, с которой брали кровь;
  • 3–4 часа не снимайте повязку и старайтесь ее не мочить, это убережет вас от появления синяка;
  • в течение следующих 12 часов избегайте интенсивных физических нагрузок;
  • в течение двух суток полноценно и регулярно питайтесь;
  • в течение двух суток употребляйте увеличенное количество жидкости (не менее 2 литров в день) — соки, воду, некрепкий чай (алкоголь не рекомендуется).

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