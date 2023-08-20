В Одесі терміново потрібні донори крові

Люди здають кров на донорство. Фото: pixabay

В Одесі з’явилася термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 21 серпня. Необхідна допомога людей із 3-ю позитивною групою крові.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00 за попереднім записом. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Підготовка до здачі крові

За три дні до донації необхідно відмовитися від прийому анальгетиків і аспірину, а також ліків, що їх містять.

Не вживайте алкоголь за 48 годин до здавання крові. Виключіть із раціону жирну, смажену, копчену, молочну їжу, соління.

Обов’язково виспіться і з’їжте легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, кашу на воді).

Не куріть за годину до здавання крові.

Що робити після донації