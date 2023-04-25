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В Одессе срочно нужно доноры крови

25 апреля 2023 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе срочно нужно доноры крови
Военный сдает кровь в центре медицины. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра 26 апреля. Необходима помощь людей с разными группами крови.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00, там будут принимать людей с 1(+), 2(+), 4(+) группами крови. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Телефон регистратуры: 0512-709-452.

Кто может быть донором?

Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины.

Как подготовиться к сдаче крови?

За 72 часа до донации — воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств. За 48 часов до донации исключить алкоголь.

Противопоказания к донорству

  • ВИЧ и СПИД
  • Вирусные гепатиты В и С, сифилис
  • Активный туберкулез
  • Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
  • Онкозаболевание
  • Хроническая почечная недостаточность
  • Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
  • Эпилепсия, психические расстройства
  • близорукость больше чем -6
  • Операции по ампутации / удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
  • Трансплантация органов

Напомним, Одесский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 8 новых автомобилей скорой медицинской помощи типа "С". Эти автомобили будут помогать врачебным бригадам спасать жизнь, поскольку они оборудованы всем необходимым для поддержания жизни во время транспортировки раненых в больницу.

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