В Одессе срочно нужно доноры крови
В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра 26 апреля. Необходима помощь людей с разными группами крови.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00, там будут принимать людей с 1(+), 2(+), 4(+) группами крови. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Телефон регистратуры: 0512-709-452.
Кто может быть донором?
Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины.
Как подготовиться к сдаче крови?
За 72 часа до донации — воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств. За 48 часов до донации исключить алкоголь.
Противопоказания к донорству
- ВИЧ и СПИД
- Вирусные гепатиты В и С, сифилис
- Активный туберкулез
- Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
- Онкозаболевание
- Хроническая почечная недостаточность
- Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
- Эпилепсия, психические расстройства
- близорукость больше чем -6
- Операции по ампутации / удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
- Трансплантация органов
Напомним, Одесский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 8 новых автомобилей скорой медицинской помощи типа "С". Эти автомобили будут помогать врачебным бригадам спасать жизнь, поскольку они оборудованы всем необходимым для поддержания жизни во время транспортировки раненых в больницу.