В Одесі терміново потрібно донори крові
В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра 26 квітня. Необхідна допомога людей із різними групами крові.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00, там прийматимуть людей з 1(+), 2 (+), 4(+) групами крові. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Хто може бути донором?
Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.
Як підготуватися до здачі крові?
За 72 години до донації — утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболюючих, гормональних ліків. За 48 годин до донації — виключити алкоголь.
Протипоказання до донорства
- ВІЛ та СНІД
- Вірусні гепатити В і С, сифіліс
- Активний туберкульоз
- Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
- Онкозахворювання
- Хронічна ниркова недостатність
- Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
- Епілепсія, психічні розлади
- Короткозорість більше ніж -6
- Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендиксу та жовчного міхура )
- Трансплантація органів
Нагадаємо, Одеський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 8 нових автомобілів швидкої медичної допомоги типу "С". Ці автівки будуть допомагати лікарським бригадам рятувати життя, оскільки вони обладнані всім необхідним для підтримки життя під час транспортування поранених до лікарні.