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В Одессе срочно ищут доноров крови — кто может помочь

28 января 2024 14:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе срочно ищут доноров крови — кто может помочь
Женщина сдает кровь. Фото: Донор.Одесса
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 29 января. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.

Об этом сообщает телеграм-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

  • ул. Пироговская на 09:00 — группа крови 1(+), 3(+) только граждане Украины.

Кто может быть донором крови

  • Человек в возрасте 18-60 лет
  • Вес свыше 50 кг
  • Гражданин Украины (или ВНЖ)

Абсолютные противопоказания к донорству

  • ВИЧ и СПИД
  • Вирусные гепатиты В и С, сифилис
  • Активный туберкулез
  • Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
  • Онкозаболевание
  • Хроническая почечная недостаточность
  • Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
  • Эпилепсия, психические расстройства
  • близорукость больше чем -6
  • Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
  • Трансплантация органов

Напомним, в Одессе кардиохирурги прооперировали малыша, который родился раньше срока и весит меньше килограмма. Известно, что врачи провели сложную операцию на сердце ребенка.

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