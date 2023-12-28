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В Одессе срочно ищут доноров крови с разными группами

28 декабря 2023 14:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе срочно ищут доноров крови с разными группами
Женщина стала донором крови. Фото: Медицинский центр ОН Клиник
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 29 декабря. Необходима помощь людей с разными группами крови.

Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Помочь можно завтра на Пироговской с 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

  • ул. Пироговская на 9:00 или на 10:00 нужны — 1(+) два человека, 1(-) шесть человек, 2(+) три человека, 2(-) девять человек, 3(-) три человека, 4 (+) два человека. Только граждане Украины.

Кто может быть донором крови

  • Человек в возрасте от 18 до 60 лет.
  • Вес донора должен быть более 50 килограммов.
  • Донор должен быть гражданином Украины или иметь статус постоянного жителя (ВНЖ).

Абсолютные противопоказания к донорству

  • ВИЧ и СПИД
  • Вирусные гепатиты В и С, сифилис
  • Активный туберкулез
  • Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
  • Онкозаболевание
  • Хроническая почечная недостаточность
  • Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
  • Эпилепсия, психические расстройства
  • близорукость больше чем -6
  • Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
  • Трансплантация органов

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это больше чем в 1,5 раза превышает довоенные показатели.

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