В Одессе будут тестировать сирены оповещения: где будет звучать тревога

Сирена оповещения. Фото: google

В Одессе продолжают тестировать системы оповещения. Сигнал воздушной тревоги будет раздаваться в некоторых районах города.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Сегодня продолжаются мероприятия по установлению систем оповещения в районах улиц Бугаевской — Средней, Люстдорфской дороги — Крестьянской. Возможно кратковременное звучание сирен и голосовых уведомлений. Просим относиться с пониманием", — говорится в сообщении.

Впрочем, кроме тестирования системы возможно звучание и настоящей тревоги. Поэтому следует следить за информацией на официальных источниках.

Что нужно делать во время воздушной тревоги в общественном месте

Внимательно слушать сообщения администрации заведения, где находится ребенок (или вы), и следовать озвученной инструкции.

При эвакуации не пользоваться лифтом, а спускаться только по лестнице. Следовать к укрытию четко определенным маршрутом.

Сразу следует к ближайшему укрытию (подземные переходы, метро и т.п.). Если ребенок не знает, куда идти — пусть спросит взрослых.

Если рядом нет укрытия, но видна лесополоса, следует направляться туда и спрятаться (деревья забирают на себя разлет осколков).

Что делать во время воздушной тревоги на дому

Закрыть окна, выключить все приборы и свет.

Быстро одеться, взять с собой тревожный чемодан с необходимыми вещами.

Вместе со взрослыми направляться к укрытию и внимательно следить за сообщениями местных властей, правоохранителей.

Если рядом нет укрытия, соблюдать правила "двух стен".

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