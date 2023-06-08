В Одессе будут тестировать сирены оповещения: где будет звучать тревога
В Одессе продолжают тестировать системы оповещения. Сигнал воздушной тревоги будет раздаваться в некоторых районах города.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
"Сегодня продолжаются мероприятия по установлению систем оповещения в районах улиц Бугаевской — Средней, Люстдорфской дороги — Крестьянской. Возможно кратковременное звучание сирен и голосовых уведомлений. Просим относиться с пониманием", — говорится в сообщении.
Впрочем, кроме тестирования системы возможно звучание и настоящей тревоги. Поэтому следует следить за информацией на официальных источниках.
Что нужно делать во время воздушной тревоги в общественном месте
- Внимательно слушать сообщения администрации заведения, где находится ребенок (или вы), и следовать озвученной инструкции.
- При эвакуации не пользоваться лифтом, а спускаться только по лестнице. Следовать к укрытию четко определенным маршрутом.
- Сразу следует к ближайшему укрытию (подземные переходы, метро и т.п.). Если ребенок не знает, куда идти — пусть спросит взрослых.
- Если рядом нет укрытия, но видна лесополоса, следует направляться туда и спрятаться (деревья забирают на себя разлет осколков).
Что делать во время воздушной тревоги на дому
- Закрыть окна, выключить все приборы и свет.
- Быстро одеться, взять с собой тревожный чемодан с необходимыми вещами.
- Вместе со взрослыми направляться к укрытию и внимательно следить за сообщениями местных властей, правоохранителей.
- Если рядом нет укрытия, соблюдать правила "двух стен".
Отметим, что за ходом главных событий передовой российско-украинской войны можно наблюдать на онлайн-картах. Да, в режиме реального времени можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.Новини.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 7 июня.