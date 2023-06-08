В Одесі тестуватимуть сирени сповіщення: де лунатиме тривога
В Одесі продовжують тестувати системи сповіщення. Сигнал повітряної тривоги лунатиме в деяких районах міста.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
"Сьогодні продовжуються заходи щодо встановлення систем оповіщення в районах вулиць Бугаївська — Середня, Люстдорфської дороги — Селянська. Можливе короткочасне звучання сирен та голосових сповіщень. Просимо ставитися з розумінням", — йдеться в повідомленні.
Втім крім тестування системи можливе звучання й справжньої тривоги. Тож слід слідкувати за інформацією на офіційних джерелах.
Що треба робити під час повітряної тривоги у громадському місці
- Уважно слухати повідомлення адміністрації закладу, де перебуваєте дитина (або ви), і дотримуватись озвученої інструкції.
- Під час евакуації не користуватися ліфтом, а спускатись тільки сходами. Прямувати до укриття чітко визначеним маршрутом.
- Одразу прямувати до найближчого укриття (підземні переходи, метро тощо). Якщо дитина не знає, куди йти – нехай спитає у дорослих.
- Якщо поряд немає укриття, але видно лісосмугу, варто прямувати туди і сховатися (дерева забирають на себе розліт осколків).
Що робити під час повітряної тривоги вдома
- Закрити вікна, вимкнути всі прилади та світло.
- Швидко одягнутися, взяти з собою тривожну валізу з необхідними речами.
- Разом з дорослими прямувати до укриття та уважно стежити за повідомленням місцевої влади, правоохоронців.
- Якщо поруч немає укриття, дотримуватися правила "двох стін".
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