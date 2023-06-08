В Одесі тестуватимуть сирени сповіщення: де лунатиме тривога

Сирена сповіщення. Фото: google

В Одесі продовжують тестувати системи сповіщення. Сигнал повітряної тривоги лунатиме в деяких районах міста.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Сьогодні продовжуються заходи щодо встановлення систем оповіщення в районах вулиць Бугаївська — Середня, Люстдорфської дороги — Селянська. Можливе короткочасне звучання сирен та голосових сповіщень. Просимо ставитися з розумінням", — йдеться в повідомленні.

Втім крім тестування системи можливе звучання й справжньої тривоги. Тож слід слідкувати за інформацією на офіційних джерелах.

Що треба робити під час повітряної тривоги у громадському місці

Уважно слухати повідомлення адміністрації закладу, де перебуваєте дитина (або ви), і дотримуватись озвученої інструкції.

Під час евакуації не користуватися ліфтом, а спускатись тільки сходами. Прямувати до укриття чітко визначеним маршрутом.

Одразу прямувати до найближчого укриття (підземні переходи, метро тощо). Якщо дитина не знає, куди йти – нехай спитає у дорослих.

Якщо поряд немає укриття, але видно лісосмугу, варто прямувати туди і сховатися (дерева забирають на себе розліт осколків).

Що робити під час повітряної тривоги вдома

Закрити вікна, вимкнути всі прилади та світло.

Швидко одягнутися, взяти з собою тривожну валізу з необхідними речами.

Разом з дорослими прямувати до укриття та уважно стежити за повідомленням місцевої влади, правоохоронців.

Якщо поруч немає укриття, дотримуватися правила "двох стін".

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