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В Одессе временно заблокирована услуга "єМалятко"

24 марта 2023 11:42
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
О возобновлении приема "єМалятко" будет сообщено дополнительно
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Услуга есть "єМалятко" временно заблокирована по техническим причинам. Родителям, записанным на получение услуги, будет предоставлена информация лично в телефонном режиме.

Об этом сообщает ЦНАП Одесского городского совета.

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Что советуют родителям:

  • Ожидать восстановления услуги;
  • Если срочно необходимо оформить свидетельство о рождении, у родителей есть медицинское заключение о рождении в электронном виде, в таком случае нужно обратиться в роддом и получить там медицинское свидетельство (форма № 103/о), с ним можно оформить свидетельство о рождении в подразделениях ЗАГС.

"Родители обязаны безотлагательно, но не позднее одного месяца со дня рождения ребенка, зарегистрировать рождение ребенка в органе государственной регистрации актов гражданского состояния", — говорится в сообщении.

Об услуге "єМалятко"

"єМалятко" — это комплексная государственная услуга в Украине для родителей новорожденных запущена в 2020 году.

Проект предусматривает, что по одному заявлению родителей можно получить до 9 государственных услуг от различных органов власти связанных с рождением ребенка, таких как регистрация рождения и места жительства ребенка, назначение финансовой помощи при рождении и т.д.

По сравнению с предыдущим способом получения этих услуг количество необходимых визитов в государственные органы было уменьшено с 11 до 0, а количество необходимых документов, которые нужно к ним подать, — с 37 до 1.

Заявление на получение услуги можно подать онлайн через портал "Дія" или офлайн в роддоме (до выписки), в ЦНАП.

Напомним, в Одессе при рождении ребенка продолжают предоставлять "набор малыша" или выплату его денежной компенсации. Так, в 2022 году пакеты получили 1 440 семей и 4 668 семей предпочли деньги.

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