В Одесі тимчасово заблокована послуга єМалятко
Послуга єМалятко наразі тимчасово заблокована з технічних причин. Батькам, які були записані на отримання послуги, буде надана інформація особисто у телефонному режимі.
Про це повідомляє ЦНАП Одеської міської ради.
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Що радять батькам:
- Очікувати на відновлення послуги;
- Якщо терміново необхідно оформити свідоцтво про народження, у батьків є медичний висновок про народження в електронному вигляді, в такому випадку потрібно звернутися до пологового будинку та отримати там медичне свідоцтво (форма № 103/о), з ним можливо оформити свідоцтво про народження у підрозділах ДРАЦС.
"Батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану", — йдеться в повідомленні.
Про послугу єМалятко
"єМалятко" — це комплексна державна послуга в Україні для батьків новонароджених запущена у 2020 році.
Проєкт передбачає, що за однією заявою батьків можна отримати до 9-ти державних послуг від різних органів влади пов'язаних із народженням дитини, таких як реєстрація народження і місця проживання дитини, призначення фінансової допомоги при народженні тощо.
У порівнянні з попереднім способом отримання цих послуг, кількість необхідних візитів до державних органів було зменшено з 11 до 0, а кількість необхідних документів, що треба до них подати — з 37 до 1.
Заяву на отримання послуги можна подати онлайн через портал "Дія" або офлайн у пологовому будинку (до виписки), у ЦНАП.
Нагадаємо, в Одесі при народженні дитини продовжують надавати "пакунок малюка" або виплату його грошової компенсації. Так 2022 року пакунки отримали 1 440 сімей та 4 668 родин віддали перевагу грошам.