В Одессе в некоторых домах не будет воды до позднего вечера — адреса

Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 19 марта, часть одесситов в Приморском районе осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 22:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды

улица Рождественская — все дома.

Воды не будет до 22:00

ул. Бунина — 8-10

Деволановский спуск — 8-10

Воды не будет до 14:00

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, до конца отопительного сезона в Украине не планируется повышать тарифы на коммунальные услуги, поэтому с 1 марта цены не изменятся. А с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.

Также мы писали, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине не будут изменяться до конца отопительного сезона. Это связано с мораторием, запрещающим повышать тарифы на природный газ теплоснабжения.

В Украине изменили процесс оформления жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг. Процесс через портал государственных услуг "Дія" ускорили втрое.