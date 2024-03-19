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В Одессе в некоторых домах не будет воды до позднего вечера — адреса

19 марта 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе в некоторых домах не будет воды до позднего вечера — адреса
Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 19 марта, часть одесситов в Приморском районе осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 22:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • улица Рождественская — все дома.
    Воды не будет до 22:00
  • ул. Бунина — 8-10
  • Деволановский спуск — 8-10
    Воды не будет до 14:00

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, до конца отопительного сезона в Украине не планируется повышать тарифы на коммунальные услуги, поэтому с 1 марта цены не изменятся. А с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.

Также мы писали, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине не будут изменяться до конца отопительного сезона. Это связано с мораторием, запрещающим повышать тарифы на природный газ теплоснабжения.

В Украине изменили процесс оформления жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг. Процесс через портал государственных услуг "Дія" ускорили втрое.

Одесса
Одесская область
водоснабжение
вода
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