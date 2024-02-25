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В Одессе в воскресенье объявили штормовое предупреждение

25 февраля 2024 06:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 25 февраля.
Штормовое море в Одессе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Штормовое предупреждение объявили в Одессе в воскресенье. В городе ожидаются порывы юго-восточного ветра до 20 м/с, в то же время осадки синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью +4..+6 °С, днем +5..+6 °С.
В Одессе в воскресенье объявили штормовое предупреждение - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью +6..+7 °С, днем +8..15 °С.
  • На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
В Одессе в воскресенье объявили штормовое предупреждение - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Украине 25 февраля

В Украине ожидается пасмурная погода с прояснениями. В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской областях, а также на западе будет идти небольшой дождь. В других регионах осадков не ожидается.

Ветер будет юго-восточным направлением, со скоростью 7-12 метров в секунду, в районах Левобережья возможны порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Температура в восточной части страны ночью будет составлять -5...0 °С, днем +2,..+7 °С. В других областях ночью температура будет в пределах +2…+7 °С, днем ожидается +6…+11 °С. В Закарпатской области и Прикарпатье температура может достигать до +15 °С.

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