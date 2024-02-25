Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 25 февраля.

В Одессе в воскресенье объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили в Одессе в воскресенье. В городе ожидаются порывы юго-восточного ветра до 20 м/с, в то же время осадки синоптики не прогнозируют.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью +4..+6 °С, днем +5..+6 °С.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью +6..+7 °С, днем +8..15 °С.
- На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине 25 февраля
В Украине ожидается пасмурная погода с прояснениями. В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской областях, а также на западе будет идти небольшой дождь. В других регионах осадков не ожидается.
Ветер будет юго-восточным направлением, со скоростью 7-12 метров в секунду, в районах Левобережья возможны порывы ветра 15-20 метров в секунду.
Температура в восточной части страны ночью будет составлять -5...0 °С, днем +2,..+7 °С. В других областях ночью температура будет в пределах +2…+7 °С, днем ожидается +6…+11 °С. В Закарпатской области и Прикарпатье температура может достигать до +15 °С.
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