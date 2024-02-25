Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 25 февраля.

Штормовое море в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Штормовое предупреждение объявили в Одессе в воскресенье. В городе ожидаются порывы юго-восточного ветра до 20 м/с, в то же время осадки синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +4..+6 °С, днем +5..+6 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +6..+7 °С, днем +8..15 °С.

На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Украине 25 февраля

В Украине ожидается пасмурная погода с прояснениями. В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской областях, а также на западе будет идти небольшой дождь. В других регионах осадков не ожидается.

Ветер будет юго-восточным направлением, со скоростью 7-12 метров в секунду, в районах Левобережья возможны порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Температура в восточной части страны ночью будет составлять -5...0 °С, днем +2,..+7 °С. В других областях ночью температура будет в пределах +2…+7 °С, днем ожидается +6…+11 °С. В Закарпатской области и Прикарпатье температура может достигать до +15 °С.