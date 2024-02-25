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В Одесі у неділю оголосили штормове попередження

25 лютого 2024 06:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 25 лютого
Штормове море в Одесі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Штормове попередження оголосили в Одесі у неділю. У місті очікуються пориви південно-східного вітру до 20 м/с, водночас опадів синоптики не прогнозують. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі +4..+6 °С, вдень +5..+6 °С.
В Одесі у неділю оголосили штормове попередження - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі +6..+7 °С, вдень +8..15 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці димка, видимість 1-2 км.
В Одесі у неділю оголосили штормове попередження - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Україні 25 лютого

В Україні очікується похмура погода з проясненнями. У Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській областях, а також на заході часом йтиме невеликий дощ. В інших регіонах опадів не очікується.

Вітер буде південно-східного напрямку, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, в районах Лівобережжя можливі пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

Температура у східній частині країни вночі становитиме -5...0 °С, удень +2,..+7 °С. В інших областях вночі температура буде в межах +2…+7 °С, вдень очікується +6…+11 °С. У Закарпатській області та на Прикарпатті температура може досягати до +15 °С.

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