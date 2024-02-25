Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 25 лютого

В Одесі у неділю оголосили штормове попередження
Штормове попередження оголосили в Одесі у неділю. У місті очікуються пориви південно-східного вітру до 20 м/с, водночас опадів синоптики не прогнозують.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Без опадів.
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі +4..+6 °С, вдень +5..+6 °С.
Погода в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Без опадів.
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі +6..+7 °С, вдень +8..15 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні 25 лютого
В Україні очікується похмура погода з проясненнями. У Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській областях, а також на заході часом йтиме невеликий дощ. В інших регіонах опадів не очікується.
Вітер буде південно-східного напрямку, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, в районах Лівобережжя можливі пориви вітру 15-20 метрів за секунду.
Температура у східній частині країни вночі становитиме -5...0 °С, удень +2,..+7 °С. В інших областях вночі температура буде в межах +2…+7 °С, вдень очікується +6…+11 °С. У Закарпатській області та на Прикарпатті температура може досягати до +15 °С.
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