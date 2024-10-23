Из-за необновления данных некоторым одесситам якобы заблокировали банковские карты

Мужчина возле банкомата. Иллюстрационное фото: УНИАН

Появилась противоречивая и не проверенная информация, что некоторым одесским уклонистам уже заблокировали банковские карты из-за того, что они не обновили свои данные в ТЦК. По сети гуляют скриншоты мобильного банковского приложения, где счет клиента заблокирован по распоряжению Министерства юстиции.

Об этом сообщают пропагандистские пророссийские Telegram-каналы.

Читайте также:

Как блокируют карты уклонистам

Блокировка счета уклоняющегося. Фото: Скриншот

Судя по имеющимся скриншотам, банковский счет одного из уклонистов заблокирован по требованию ТЦК. Сам банк отчитывается, что лично не имеет к решению никакого отношения и предлагает клиенту обратиться к судебным исполнителям.

Сумма штрафа. Фото: Скриншот

Также на скриншоте видна сумма штрафа, назначенного для уплаты в Министерство юстиции. Судя по сумме, это уже не первый неуплаченный штраф уклониста. Категория штрафа указана как административное правонарушение (кроме безопасности дорожного движения).

Сведения о блокировке счета. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, что согласно действующему законодательству штрафы за нарушение военного законодательства могут быть вынесены как в присутствии нарушителя, так и заочно. Причем во втором случае человек может узнать, что по отношению к нему было выписано постановление уже после нарушения исполнительного производства и блокирования банковских счетов.

По процедуре, если военнообязанный, например, не обновил свои данные, он подпадает под ответственность по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), предусматривающей штраф от 17 тыс. грн, а за повторное нарушение — 25,5 тыс. грн. грн.

Напомним, мужчина, сопровождавший личность с инвалидностью, не смог уехать в Польшу из-за решения львовских пограничников. Он обжаловал это ограничение в суде.

Также в Ровенской области мужчина не явился в территориальный центр комплектования в указанное время, поскольку отказался от службы. В результате состоялось судебное заседание.