Через непоновлення даних деяким одеситам нібито заблокували банківські картки

Чоловік біля банкомата. Ілюстраційне фото: УНІАН

З'явилась суперечлива та не перевірена інформація, що деяких одеським ухилянтам вже заблокували банківські картки через те, що вони не поновили свої дані в ТЦК. Мережею гуляють скріншоти мобільного банківського застосунку, де рахунок клієнта заблокований за розпорядженням Міністерства юстиції.

Про це повідомляють пропагандистські проросійські Telegram-канали.

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Блокування рахунку ухилянта. Фото: Скриншот

Судячи з наявних скриншотів, банківський рахунок одного з ухилянтів заблокований на вимогу ТЦК. Сам банк звітує, що особисто не має до рішення жодного відношення і пропонує клієнту звернутись до судових виконавців.

Сума штрафу. Фото: Скриншот

Також на скриншоті видно суму штрафу, який призначається для сплати в Міністерство юстиції. Судячи з суми, це вже не перший несплачений штраф ухилянта. Категорія штрафу вказана, як адміністративне правопорушення (крім безпеки дорожнього руху).

Відомості щодо блокування рахунку. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, що згідно з чинним законодавством, штрафи за порушення військового законодавства можуть бути винесені як у присутності порушника, так і заочно. Причому у другому випадку людина може дізнатися, що стосовно неї було виписано постанову вже після порушення виконавчого провадження та блокування банківських рахунків.

За процедурою, якщо військовозобов'язаний, наприклад, не оновив свої дані, він підпадає під відповідальність за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), що передбачає штраф від 17 тис. грн, а за повторне порушення — 25,5 тис. грн.

Нагадаємо, чоловік, який супроводжував особу з інвалідністю, не зміг виїхати в Польщу через рішення львівських прикордонників. Він оскаржив це обмеження в суді.

Також у Рівненській області чоловік не з'явився до територіального центру комплектування у зазначений час, оскільки відмовився від служби. Внаслідок цього відбулося судове засідання.