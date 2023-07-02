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В Одессе торжественно подняли морской флаг в честь Дня ВМС

2 июля 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе отметили день ВМС
Флаг ВМС ВС на Думской площади. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня Украина отмечает День Военно-Морских Сил. По случаю праздника на Думской площади в Одессе произошло поднятие Флага ВМС ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Отметим, что 105 лет назад впервые на кораблях Черноморского флота и в Севастопольской крепости торжественно были подняты украинские флаги и военно-морской флаг Украинского государства. И это свидетельствует о том, что флоту Украины и украинскому государству далеко не 30 лет.

Вицеадмирал Алексей Неижпапа отметил мужество и силу украинских воинов, защищающих нашу страну. Он добавил, что они сейчас демонстрируют силу и профессионализм и способность выполнять задачи в любых условиях.

"В сложных условиях военной обстановки, в ожесточенных боях с российскими захватчиками мужественные экипажи украинских кораблей вместе с бесстрашными воинами морской пехоты, авиации и других подразделений решительно защищают нашу страну от захватчиков на одном из важнейших участков нашей обороны — в Черноморском регионе. Вы воины трех стихий, мужественно стоите на страже нашего государства, проводите успешные операции на море, на суше и в воздухе. Ваши Верность, Мужество, Сила является залогом нашей победы", — говорится в сообщении.

Также сегодня флаг ВМС был поднят над Одесской областной военной администрацией. А глава ОВА отметил несокрушимость морпехов, которые с первых дней войны сдерживали оккупантов.

"Выражу уважение нашим морякам за их верную службу украинскому народу и высокий моральный дух.
Склоняю голову перед памятью погибших героев. Желаю вам крепкого флотского здоровья, мужества, стойкости духа и Победы!" — отметил глава ОВА.

Напомним, в ночь на 2 июля российские оккупанты атаковали Украину иранскими ударными дронами типа Shahed и тремя крылатыми ракетами "Калибр". Украинская ПВО уничтожила все воздушные цели врага.

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