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В Одесі урочисто підняли морський прапор на честь Дня ВМС

2 липня 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі відзначили день ВМС
Прапор ВМС ЗС на Думській площі. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні Україна відзначає День Військово-Морських Сил. З нагоди свята на Думській площі в Одесі відбулося підняття прапора ВМС ЗСУ. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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Зазначимо, що 105 років тому вперше на кораблях Чорноморського флоту та у Севастопольській фортеці урочисто було піднято українські прапори та військово-морський прапор Української держави. І це є свідченням того, що флоту України та українській державі далеко не 30 років.

Віцеадмірал Олексій Неїжпапа відзначив мужність і силу українських воїнів, які боронять нашу країну. Та додав, що  вони зараз демонструють силу і професіоналізм та здатність виконувати завдання в будь-яких умовах.

"В складних умовах воєнної обстановки, в запеклих боях з російськими загарбниками мужні екіпажі українських кораблів разом з безстрашними воїнами морської піхоти, авіації та інших підрозділів рішуче захищають нашу країну від загарбників на одній з найважливіших ділянок нашої оборони — в Чорноморському регіоні. Ви воїни трьох стихій, мужньо стоїте на сторожі нашої держави, проводите успішні операції на морі, на суші та в повітрі. Ваші Вірність, Мужність, Сила є запорукою нашої перемоги", — йдеться у повідомленні. 

Також сьогодні прапор ВМС підняли над Одеською обласною військовою адміністрацією. А голова ОВА відзначив незламність морпіхів, які з перших днів війни стримували окупантів.

"Висловлю шану та повагу нашим морякам за їх вірну службу українському народу та високий моральний дух. 
Схиляю голову перед пам’яттю загиблих героїв. Бажаю вам міцного флотського здоров’я, мужності, стійкості духу та Перемоги!" — зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 2 липня російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу Shahed і трьома крилатими ракетами "Калібр". Українська ППО знищила усі повітряні цілі ворога. 

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