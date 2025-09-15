Взрыв гранаты в Одессе: гибель мужчины в квартире

Правоохранители фиксируют последствия взрыва. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Сегодня, 15 сентября, в Одессе произошел взрыв в многоквартирном доме. Есть погибший и двое пострадавших. На месте работают все соответствующие службы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали инцидента

Сообщение о взрыве поступило в полицию сегодня днем. Предварительно установлено, что причиной стал подрыв гранаты в одной из квартир. Погиб 52-летний мужчина, который находился в доме. Его жена и знакомый, которые также были в квартире, не пострадали.

Правоохранители осматривают место происшествия и изымают доказательства. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и правовой квалификации инцидента.

