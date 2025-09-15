Вибух гранати в Одесі: загибель чоловіка в квартирі

Правоохоронці фіксують наслідки вибуху. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Сьогодні, 15 вересня, в Одесі стався вибух у багатоквартирному будинку. Є загиблий та двоє постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі інциденту

Повідомлення про вибух надійшло до поліції сьогодні вдень. Попередньо встановлено, що причиною став підрив гранати в одній із квартир. Загинув 52-річний чоловік, який перебував у помешканні. Його дружина та знайомий, які також були в квартирі, не постраждали.

Правоохоронці оглядають місце події та вилучають докази. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та правової кваліфікації інциденту.

