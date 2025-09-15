Відео
Головна Одеса В Одесі в одній із квартир стався вибух — деталі

В Одесі в одній із квартир стався вибух — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 17:36
Вибух гранати в Одесі: загибель чоловіка в квартирі
Правоохоронці фіксують наслідки вибуху. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Сьогодні, 15 вересня, в Одесі стався вибух у багатоквартирному будинку. Є загиблий та двоє постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі інциденту

Повідомлення про вибух надійшло до поліції сьогодні вдень. Попередньо встановлено, що причиною став підрив гранати в одній із квартир. Загинув 52-річний чоловік, який перебував у помешканні. Його дружина та знайомий, які також були в квартирі, не постраждали.

Правоохоронці оглядають місце події та вилучають докази. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та правової кваліфікації інциденту.

Нагадаємо, ми писали, що на Київщині стався вибух, відомо про загиблу та поранених. Також ми повідомляли, що на Київщині сталася детонація на залізниці

Одеса вибух граната Одеська область Новини Одеси загиблі
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
