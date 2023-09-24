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В Одессе большая потребность в донорах крови: как помощь

24 сентября 2023 13:50
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Анна Мурадова
Редактор
В Одессе большая потребность в донорах крови: как помощь
Донация крови. Фото: Донор.Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 25 сентября. Необходима помощь людей разными группами крови.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 и Пироговской в 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Необходимость доноров в Одессе. Фото: скриншот
Необходимость доноров в Одессе. Фото: скриншот

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Абсолютные противопоказания к донорству

  • ВИЧ и СПИД
  • Вирусные гепатиты В и С, сифилис
  • Активный туберкулез
  • Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
  • Онкозаболевание
  • Хроническая почечная недостаточность
  • Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
  • Эпилепсия, психические расстройства
  • близорукость больше чем -6
  • Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
  • Трансплантация органов

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.

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