В Одессе большая потребность в донорах крови: как помощь
В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 25 сентября. Необходима помощь людей разными группами крови.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Как зарегистрироваться на донацию
Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 и Пироговской в 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.
Абсолютные противопоказания к донорству
- ВИЧ и СПИД
- Вирусные гепатиты В и С, сифилис
- Активный туберкулез
- Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
- Онкозаболевание
- Хроническая почечная недостаточность
- Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
- Эпилепсия, психические расстройства
- близорукость больше чем -6
- Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
- Трансплантация органов
Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.