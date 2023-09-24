В Одессе большая потребность в донорах крови: как помощь

Донация крови. Фото: Донор.Одесса

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 25 сентября. Необходима помощь людей разными группами крови.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Как зарегистрироваться на донацию

Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 и Пироговской в 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Необходимость доноров в Одессе. Фото: скриншот

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Абсолютные противопоказания к донорству

ВИЧ и СПИД

Вирусные гепатиты В и С, сифилис

Активный туберкулез

Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни

Онкозаболевание

Хроническая почечная недостаточность

Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)

Эпилепсия, психические расстройства

близорукость больше чем -6

Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)

Трансплантация органов

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.