В Одессе взрывы над городом скопились БпЛА
18 ноября 2023 01:33
обновлено: 01:38
Дым поднимается после взрыва в городе. Фото:
Взрывы в Одессе сейчас, 18 ноября, гремят во время воздушной тревоги, продолжающейся из-за угрозы ударных БПЛА. По предварительной информации, в области работает ПВО. Также ПВО сбивало целые врага и вблизи Киева.
Об этом сообщают местные паблики .
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Обновлено 01:36. СМИ пишут, что в Одессе раздаются взрывы. Таким образом, украинские защитники сбивают вражеские беспилотники.
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