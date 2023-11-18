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В Одессе взрывы над городом скопились БпЛА

18 ноября 2023 01:33
обновлено: 01:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Одессе взрывы над городом скопились БпЛА
Дым поднимается после взрыва в городе. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одессе сейчас, 18 ноября, гремят во время воздушной тревоги, продолжающейся из-за угрозы ударных БПЛА. По предварительной информации, в области работает ПВО. Также ПВО сбивало целые врага и вблизи Киева.

Об этом сообщают местные паблики .

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Обновлено 01:36. СМИ пишут, что в Одессе раздаются взрывы. Таким образом, украинские защитники сбивают вражеские беспилотники.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Новости Одесса"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Новости Одесса"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала monitor

 

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