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В Одесі вибухи — над містом скупчились БпЛА

18 листопада 2023 01:33
оновлено: 01:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Одесі зараз 18 листопада — БпЛА накинулись на місто
Дим підіймається після вибуху в місті. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Одесі зараз, 18 листопада, гримлять під час повітряної тривоги, яка триває через загрозу ударних БпЛА. За попередньою інформацією, в області працює ППО. Також ППО збивало цілі ворога і поблизу Києва.  

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Вибухи в Одесі зараз 18 листопада

Оновлено 01:36. ЗМІ пишуть, що в Одесі лунають вибухи. Таким чином українські захисники збивають ворожі безпілотники.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Новости Одесса"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Новости Одесса"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу monitor

Оновлено 01:44. Тим часом в низці областей, зокрема в Одеській, триває повітряна тривога. Безпілотники досі в повітряному просторі нашої країни.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 18 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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