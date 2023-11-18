Вибухи в Одесі зараз 18 листопада — БпЛА накинулись на місто

Дим підіймається після вибуху в місті. Фото:

Вибухи в Одесі зараз, 18 листопада, гримлять під час повітряної тривоги, яка триває через загрозу ударних БпЛА. За попередньою інформацією, в області працює ППО. Також ППО збивало цілі ворога і поблизу Києва.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Вибухи в Одесі зараз 18 листопада

Оновлено 01:36. ЗМІ пишуть, що в Одесі лунають вибухи. Таким чином українські захисники збивають ворожі безпілотники.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Новости Одесса"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу monitor

Оновлено 01:44. Тим часом в низці областей, зокрема в Одеській, триває повітряна тривога. Безпілотники досі в повітряному просторі нашої країни.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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