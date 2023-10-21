В Одессе пройдут поэтические чтения Meridian Odesa

Сергей Жадан – украинский писатель. Фото: Meridian Czernowitz

В первые выходные ноября Одесса готовится принять масштабное литературное событие Meridian Odesa. Международная литературная корпорация Meridian Czernowitz объединит ведущих украинских литераторов и волонтеров для увлекательных поэтических чтений и дискуссий. Одесситы смогут насладиться действом безвозмездно, но с обязательной предварительной регистрацией по этой ссылке.

Об этом сообщается на сайте Meridian Czernowitz.

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Афиша мероприятия. Фото: Meridian Czernowitz

Планируемая программа и участники мероприятия

Событие состоится с 3 по 5 ноября 2023 в Международном культурном центре Union, который находится по адресу: Одесса, ул. Троицкая, 43

В программе Meridian Odesa запланировано 24 литературно-дискуссионных события, из которых 6 получат поддержку Украинского института книги, а 18 будут организованы благодаря Агентству США по международному развитию (USAID). Поэтические чтения и литературные дискуссии посетят известные украинские литераторы, среди которых Сергей Жадан, Ирина Целик, Игорь Померанцев, Артем Чех, Андрей Любка и другие.

Андрей Любка – украинский писатель. Фото: Meridian Czernowitz

Люди на мероприятии. Фото: Meridian Czernowitz

Символическое значение события для Одессы

Президент Международной литературной корпорации Meridian Czernowitz, Святослав Померанцев, поделился идеей проведения Meridian Odesa, указав на особенность Одессы как места, соединяющего восточную периферию Средиземноморья и далекое Средиземноморье. Он также отметил личную связь с Одессой.

"Во первых, возможно, это раздается голос средиземноморской крови. Ведь Черное море – это восточная периферия Средиземноморья, а моя родная Буковина, по Игорю Померанцеву, – это Дальнее Средиземноморье. Относительно крови реальной – мой прадед был одесским литератором, исследователем "Истории одесских синагог. Во-вторых, Одесса сейчас ранена, как и большинство городов, и нуждается в нашей сплоченности. И мы не будем сидеть в относительно безопасных "Черновцах". "Что общине, то и бабе", — отметил Святослав Померанцев.

Организаторы отмечают, что это литературное событие призвано помочь сохранить культурное развитие даже в регионах Украины, которые находились под оккупацией или обстрелами.

Дальнейшие планы

После завершения Meridian Odesa организаторы и литераторы отправятся на литературные мероприятия в другие города на юге Украины, включая Херсон, Николаев и Запорожье.