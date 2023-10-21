В Одесі відбудуться поетичні читання Meridian Odesa

Сергій Жадан - український письменник. Фото: Meridian Czernowitz

У перші вихідні листопада Одеса готується прийняти масштабну літературну подію — Meridian Odesa. Міжнародна літературна корпорація Meridian Czernowitz об'єднає провідних українських літераторів та волонтерів для захоплюючих поетичних читань та дискусій. Одесити зможуть насолодитися дійством безоплатно, але з обовʼязковою попередньою реєстрацією за цим посиланням.

Про це повідомляється на сайті Meridian Czernowitz.

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Афіша заходу. Фото: Meridian Czernowitz

Планована програма та учасники заходу

Подія відбудеться з 3 по 5 листопада 2023 року у Міжнародному культурному центрі Union, що знаходиться за адресою: Одеса, вул. Троїцька, 43.

У програмі Meridian Odesa заплановано 24 літературно-дискусійних подій, із яких 6 отримають підтримку Українського інституту книги, а 18 будуть організовані завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID). Поетичні читання та літературні дискусії відвідають відомі українські літератори, серед яких Сергій Жадан, Ірина Цілик, Ігор Померанцев, Артем Чех, Андрій Любка, та інші.

Андрій Любка - український письменник. Фото: Meridian Czernowitz

Люди на заході. Фото: Meridian Czernowitz

Символічне значення події для Одеси

Президент Міжнародної літературної корпорації Meridian Czernowitz, Святослав Померанцев, поділився ідеєю проведення Meridian Odesa, вказавши на особливість Одеси як місця, що сполучає східну периферію Середземномор'я та дальнє Середземномор'я. Він відзначив також особистий зв'язок з Одесою.

"По перше, можливо, це лунає голос середземноморської крові. Адже Чорне море – це східна периферія Середземномор’я, а моя рідна Буковина, за Ігорем Померанцевим, – це Дальнє Середземномор’я. Щодо крові реальної – мій прадід був одеським літератором, дослідником історії одеських синагог. По-друге, Одеса зараз поранена, як і більшість міст, і потребує нашої згуртованості. І ми не сидітимемо у відносно безпечних "Чернівцях". "Що громаді, те й бабі", — зазначив Святослав Померанцев.

Організатори зазначають, що ця літературна подія покликана допомогти зберегти культурний розвиток навіть у тих регіонах України, які перебували під окупацією чи обстрілами.

Подальші плани

Після завершення Meridian Odesa, організатори та літератори відправляться на літературні заходи в інші міста на півдні України, включаючи Херсон, Миколаїв та Запоріжжя.