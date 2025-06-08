В Одессе состоялась акция-напоминание о пленных

Жители Одессы вышли на улицы города, чтобы напомнить о пленных и пропавших без вести украинцах. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 8 июня, в Одессе состоялась акция-напоминание о военнопленных и пропавших без вести украинских защитников. Одесситы вышли на улицы города, чтобы напомнить о защитниках, которые до сих пор не вернулись домой из российского плена.

Об этом сообщают Новини.LIVE с места события.

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Акция в поддержку пленных и пропавших без вести в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных и пропавших без вести

В воскресенье, 8 июня, на Дерибасовской в Одессе состоялась традиционная акция-напоминание о военнопленных и пропавших без вести.

Главная цель митингующих — быть голосом тех, кто уже долгое время находится не дома.

Акция в поддержку пленных и пропавших без вести в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Родные, близкие и друзья украинских защитников, которые попали в плен или пропали без вести во время полномасштабной войны России против Украины, вышли на улицы Одессы с плакатами, чтобы напомнить о воинах, которые все еще не вернулись на родную землю.

Организатор акции в поддержку военнопленных Анна Пажера в комментарии Новини.LIVE рассказала, что каждое воскресенье они собираются, чтобы напомнить о родных и близких, которые во вражеском плену, в частности бойцов полка "Азов", которые находятся в лапах оккупантов уже четвертый год.

"Наша задача — завоевать их свободу. Мы все верим в чудо, ждем обменов и надеемся увидеть заветные имена в списках", — отметила организатор акции.

Акция в поддержку пленных и пропавших без вести в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На акцию Free Azov в Одессе пришла мама военнопленного, которого российские оккупанты осудили на 15 лет заключения.

Любовь Ивановна рассказала Новини.LIVE, что ее сын находится в российском плену еще с мая 2022 года.

"Он с 16 мая, как вышел из Азовстали, и по сегодня в плену. Была одна связь, когда его осудили там на 15 лет и перевели в российскую тюрьму. Тогда мы один раз смогли пообщаться", — отметила мать военнопленного.

Напомним, что недавно в Киеве состоялась мирная акция "Наши еще не дома" в поддержку пропавших без вести и пленных.

Также во Львове состоялась акция в поддержку пленных "Не молчи! Плен убивает".