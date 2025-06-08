В Одесі відбулася акція-нагадування про полонених

Жителі Одеси вийшли на вулиці міста, аби нагадати про полонених та зниклих безвісти українців. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 8 червня, в Одесі відбулася акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти українських захисників. Одесити вийшли на вулиці міста, аби нагадати про захисників, які досі не повернулися додому з російського полону.

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події.

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Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти

У неділю, 8 червня, на Дерибасівській в Одесі відбулась традиційна акція-нагадування про військовополонених і зниклих безвісти.

Головна мета мітингувальників — бути голосом тих, хто вже довгий час перебуває не вдома.

Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Рідні, близькі та друзі українських захисників, які потрапили у полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни Росії проти України, вийшли на вулиці Одеси з плакатами, аби нагадати про воїнів, які все ще не повернулися на рідну землю.

Організаторка акції на підтримку військовополонених Анна Пажера у коментарі Новини.LIVE розповіла, що щонеділі вони збираються, аби нагадати про рідних та близьких, які у ворожому полоні, зокрема бійців полку "Азов", які перебувають в лапах окупантів вже четвертий рік.

"Наше завдання — вибороти їхню свободу. Ми всі віримо в диво, чекаємо обмінів і сподіваємося побачити заповітні імена в списках", — зазначила організаторка акції.

Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На акцію Free Azov в Одесі прийшла мама військовополоненого, якого російські окупанти засудили на 15 років ув'язнення.

Любов Іванівна розповіла Новини.LIVE, що її син перебуває у російському полоні ще з травня 2022 року.

"Він з 16 травня, як вийшов з Азовсталі, і по сьогодні в полоні. Був один зв'язок, коли його засудили там на 15 років і перевели в російську тюрму. Тоді ми один раз змогли поспілкуватися", — зазначила матір військовополоненого.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві відбулася мирна акція "Наші ще не вдома" на підтримку зниклих безвісти та полонених.

Також у Львові відбулась акція на підтримку полонених "Не мовчи! Полон вбиває".