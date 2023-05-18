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В Одессе состоялось праздничное Вышиванковое шествие

18 мая 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе состоялось праздничное Вышиванковое шествие
День вышиванки в Одессе. Фото: Одесская РВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе состоялось яркое и торжественное Вышиванковое шествие, посвященное Дню Вышиванки. Десятки одесситов развернули государственный флаг у памятника Шевченко.

Об этом сообщает Одесский РВА.

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Торжества начались с установления государственного флага — символа национальной борьбы, единства и достоинства. Вышиванковое шествие прошло через парк имени Тараса Шевченко, сотни одесситов присоединились к ней, совместно надев вышиванки, как символ национальной традиции.

"Одев сегодня вышиванки представители Одесчины в очередной раз доказали, что народные традиции не забыты, а искренняя любовь к Украине и всему украинскому живет в наших сердцах", — говорится в сообщении.

Одесситы присоединились к вышиванку. Фото: Одесская РВА
Одесситы присоединились к вышиванку. Фото: Одесская РВА

18 мая – это день предмета одежды, известного во всем мире – вышиванки. Мотив вышиванки или отдельные фрагменты украинских образцов не раз использовали дизайнеры Valentino, Dolce & Gabbana, Gucci, Джон Гальяно и Жан-Поль Готье. 10 символов, которыми наши предки украшали вышитые сорочки — читайте в материале.

Напомним, недавно мы писали, что Зеленский показал уникальную вышиванку. По мнению главы государства, празднование Дня вышиванки в Украине становится важным напоминанием о тех испытаниях, через которые пришлось пройти нашему народу.

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